محكمة حوثية تصدر حكما نهائيا بحق الفنانة انتصار الحمادي وثلاث من رفيقاتها

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أصدرت ميليشيات الحوثي، حكما نهائيا بحق الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي ورفيقاتها، بعد أكثر من 8 أشهر على احتجازها وانتزاع اعترافات قسرية منها تحت الترهيب والتعذيب، بحسب ما أكدت سابقاً منظمات دولية حقوقية.
وقضت المحكمة الجزائية المختصة التابعة للحوثيين في صنعاء اليوم الأحد بالسجن 5 سنوات على الحمادي و2 من رفيقاتها، وفق ما أفادت مصادر حقوقية، فيما قضت بسجن زميلتهن الرابعة سنة كاملة.
وخضعت الفنانة الشابة لمحاكمة صورية من قبل ميليشيات الحوثي، التي وجهت لها سلسلة تهم "أخلاقية"، بعيدا عن وسائل الإعلام.
يذكر أن الحمادي كانت خطفت عندما كانت في طريقها مع زميلاتها إلى جلسة تصوير في 20 فبراير الماضي.
وتعمل الفنانة المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ 4 سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.
فيما أكد أفراد من عائلتها سابقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أنها المعيل الوحيد لأسرتها المكونة من 4 أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.
وفي مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم، من بينها حيازة المخدرات والدعارة.
كذلك أكدت هيومن رايتش ووتش أن الحوثيين أجبروها على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب.