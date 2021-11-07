عاجل: الانتقالي يتمرد على الرئيس هادي ويعلن رفضه للقرارات الجمهورية الأخيرة اليمن في بيان تدين محاولة اغتيال رئيس حكومة العراق مسلحون يغتالون مسئولا حكوميا في العاصمة عدن موقف اللواء العرادة من سقوط بعض المناطق والأمر الذي توعد به الحوثيين بعد أن كسرت مأرب أنوفهم؟ تناول حبوب المسكنات بهذه الطريقة خطأ قاتل يغفل الكثير عنها قرارات كويتية جديدة بخصوص تأشيرات دخول البلاد شاهد.. قوات ”الشرعية“ تسحق حشوداً وأنساقاً حوثية جنوب مأرب اغتيالات ووفيات في ظروف غامضة وصراعات المناصب بين أجنحة الحوثي تأكل بعضها معركة مأرب تضع ”الشرعية“ في مرمى الانتقادات مجدداً قرارات بنكية جديدة في توقيف نشاط 80 منشأة صرافة للسيطرة على انهيار العملة
اعلن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الامارات، اليوم الأحد، رفضه للقرارات الجمهورية التي اصدرها الرئيس هادي ليلة امس.
واصدر الرئيس هادي ،قرارين جمهوريين قضى الاول بتعيين "عمار العولقي" مديراً عاما لشركة النفط و والقرار الثاني بتعين "محمد يسلم" مديرا تنفيذيا لشركة مصافي عدن.
الانتقالي اعتبر تلك القرارات أحادية الجانب ،وفق ما ذكره المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي.
وقال على الكثيري، في تصريح تابعه مأرب برس، ان المجلس الانتقالي يستهجن تلك القرارات.. زاعما انها تأتي خلافا لنصوص ومضامين اتفاق الرياض، وامعانا في عرقلة جهود تنفيذ الاتفاق، حد تعبيره.
واضاف: نؤكد رفضنا لمثل هذه القرارات وكل مايترتب عليها.