عاجل: الانتقالي يتمرد على الرئيس هادي ويعلن رفضه للقرارات الجمهورية الأخيرة

الأحد 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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اعلن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الامارات، اليوم الأحد، رفضه للقرارات الجمهورية التي اصدرها الرئيس هادي ليلة امس.

واصدر الرئيس هادي ،قرارين جمهوريين قضى الاول بتعيين "عمار العولقي" مديراً عاما لشركة النفط و والقرار الثاني بتعين "محمد يسلم" مديرا تنفيذيا لشركة مصافي عدن.

الانتقالي اعتبر تلك القرارات أحادية الجانب ،وفق ما ذكره المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي.

وقال على الكثيري، في تصريح تابعه مأرب برس، ان المجلس الانتقالي يستهجن تلك القرارات.. زاعما انها تأتي خلافا لنصوص ومضامين اتفاق الرياض، وامعانا في عرقلة جهود تنفيذ الاتفاق، حد تعبيره.

واضاف: نؤكد رفضنا لمثل هذه القرارات وكل مايترتب عليها.