اليمن في بيان تدين محاولة اغتيال رئيس حكومة العراق

الأحد 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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ادانت الجمهورية اليمينية اليوم الأحد، العملية الارهابية التي استهدفت رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بطائرات مسيرة في مقر اقامته فجر اليوم.

وقالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في بيان "ان هذا الاعتداء الاجرامي عمل غير مقبول، وأن تلك الأعمال الإرهابية لن تُثني العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية".

وعبرت عن دعم اليمن المطلق لكل الاجراءات التي ستتخذها الحكومة العراقية في التصدي لجميع الارهابيين الذين يحاولون عبثاً عرقلة استعادة العراق لعافيته واستقراره.. معربة عن تضامن اليمن مع العراق وشعبه الشقيق ضد أي محاولات لزعزعة أمن واستقراره.

يذكر أن الكاظمي كان نجا من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت فجر الأحد مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة في الحال ورد عليه رئيس الوزراء بالدعوة إلى التهدئة وضبط النفس.

كما أكد في كلمة مسجلة وجهها إلى كافة العراقيين، أن الصواريخ الجبانة والمسيرات لا تبني الأوطان.

وأسفر الهجوم عن إصابتين طفيفتين في صفوف الحرس الشخصي للكاظمي بحسب مصدر أمني، وقع في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقدت في العاشر من أكتوبر الفائت (2021)، مع رفض الفصائل الموالية لإيران، والكتل السياسية الممثلة لميليشيات الحشد الشعبي النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها بشكل كبير.

وفي بيان شديد اللهجة، دان مجلس الوزراء العراقي اليوم الأحد محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، معتبرا أن الجماعات المسلحة المجرمة تجاوزت على الدولة ورموزها

كما وصف الاعتداء الذي طال فجرا منزل الكاظمي عبر طائرات مسيرة مفخخة، بـ "الإرهابي الجبان".