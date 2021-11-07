مسلحون يغتالون مسئولا حكوميا في العاصمة عدن

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اغتال مسلحون مجهولون، مسئولا حكوميا، مساء السبت في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر محلية واعلامية متطابقة ان مسلحين اطلقوا الرصاص على مدير غرفة العملياتً بوزارة الإدارة المحلية "علي ثابت".
وقُتل ثابت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت برصاص المسلحين قرب منزله في مديرية دار سعد بالعاصمة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة من الامارات.