قرارات كويتية جديدة بخصوص تأشيرات دخول البلاد

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أعلنت السلطات المختصة في الكويت عن استئناف إصدار التأشيرات الخاصة بدخول البلاد مرة أخرى.
وحسب بيان نشرته جريدة القبس الكويتية، أكد قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية استانف "إصدار سمات الدخول إلى الكويت".
وأوضح أن ما سيتم استئناف الإصدار بخصوصه هي التأشيرات التجارية، الحكومية والسياحية، وتأشيرة الالتحاق بعائل، لافتا إلى أن الإصدار سيتم "وفق الضوابط والشروط واللوائح القانونية المعتمدة".
وأشار البيان إلى أن "إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات ستستقبل المعاملات الخاصة بإصدار تأشيرات الالتحاق بالعائل للزوزجة أو الأبناء تحت 16 سنة"، لافتة إلى أن الأمر سيكون أيضا وفقا لضوابط أهمها توافر شرط الراتب.
وبخصوص التأشيرات التجارية أكد البيان أنها ستكون لكافة الأنشطة التجارية وفق ما تم إقراره من ضوابط، مشيرة إلى أن التأشيرات الحكومية ستكون كذلك "لجميع الوزارات والهيئات الحكومية".
ونبه البيان إلى أن إصدار تلك التأشيرات سيكون للأشخاص المحصنين فقط، لافتا إلى اشتراط أن يكون اللقاح من اللقاحات المعتمدة بالكويت مثل: "فايزر - أسترازينكا - إكسفورد - موديرنا- جونسون أند جونسون