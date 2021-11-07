تصريحات جديدة لوزارة الصحة اليمنية تكشف تفاصيل منع مليشيات الحوثي لقاح كورونا في مناطق سيطرتها

الأحد 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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اتهمت وزارة الصحة اليمنية، مليشيات "الحوثي" بمنع دخول لقاحات كورونا إلى مناطق سيطرتها، وحرمان ملايين اليمنيين من الحصول عليها.

وقال الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية للأناضول: "إن التحدي الكبير الذي واجه وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، هو عدم قبول مليشيا الانقلاب الحوثية للقاحات في المناطق الخارجة عن إدارة السلطة الشرعية".

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أن "اليمن الذي مزقته الحرب تلقى جرعات لقاح خاصة بفيروس كورونا تكفي فقط لتغطية 1.5 في المئة من السكان"، دون تفاصيل أخرى.

وأضاف الوليدي، أن اللقاحات "متوفرة في أكثر من 133 مديرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وهي متاحة أمام الجميع ولا توجد أي إشكالية في الحصول على اللقاح".

وتابع: "مع أنه تم قبول اللقاحات لكل مواطني الجمهورية اليمنية دون استثناء، إلا أن منع الحوثيين وصولها الى أماكن سيطرتها حال دون الحصول على المزيد من اللقاحات".

ودعا الوليدي الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية والمجتمع الدولي كافة، إلى "ممارسة المزيد من الضغوط على مليشيات الحوثي لغرض إيصال اللقاحات إلى مناطق سيطرتها وهي الأكثر اكتظاظًا بالسكان