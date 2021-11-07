الجيش الوطني يعلن عن تغيرات في سير المعارك والمواجهات في جبهات مأرب خلال الساعات الماضية

الأحد 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني تحقيقه تقدما ميدانيا في معارك خاضها مع المليشيات" الحوثية، في محافظة مأرب .

وأفاد مصادر عسكرية "، بأن "قوات الجيش الوطني نفذت بإسناد من قبليين موالين له هجوما واسعا في مديرية الجُوبة جنوب مأرب، تمكنت إثر المعارك من السيطرة على مواقع في أطراف قرية العمود في منطقة يَعرة شمال المديرية".

وأضاف أن "الجيش الوطني يسعى لاستكمال السيطرة على قرية العمود والتقدم باتجاه قرى الوشحة وعرائش وبئر الشيخ تمهيدا لمهاجمة منطقة يعرة والخرشة، وذلك بعد سقوطها بيد الحوثيين، مطلع الأسبوع الماضي".

وفي السياق، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع للحكومة على "تويتر"، إن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية دحرت الحوثيين في عدّة مناطق جنوب مأرب، خلال هجوم عنيف ألحق بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة