قرارات سودانية جديدة وإعفاء 4 من مناصب حكومية هامة

الأحد 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفاد التلفزيون الرسمي السوداني، مساء اليوم، بأن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بإعفاء مديري 4 بنوك حكومية من مناصبهم.

وذكر التلفزيون أن البرهان قرر إعفاء صلاح الدين الحسن عبد الله من إدارة بنك العمال وتكليف فاروق محمد الأمين عثمان بدلا منه.

البرهان يعفي 6 سفراء من مناصبهم بينهم سفيرا السودان بواشنطن والاتحاد الأوروبي كما شمل القرار إعفاء مدير بنك التنمية الصناعية، صديق أحمد محمد من منصبه، وتكليف محمد صديق الحسن بإدارة البنك.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أنه تقرر إعفاء كل من مدير بنك النيل، محجوب محمد محجوب، ومدير بنك الادخار، محمد المقبول توم، وتكليف الفاضل حسين حسن، والطيب محمد أحمد بإدارة البنكين.

ومنذ تحرك الجيش السوداني الأخير بإقالة حكومة عبدالله حمدوك، والانفراد بالحكم في البلاد، اتخذ القائد العام للجيش السوداني مجموعة من القرارات بإعفاء مسؤولين وسفراء أعلنوا رفضهم لتحركات الجيش، وتأييدهم للحكم المدني.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر البرهان قرارا بإعفاء عدد من السفراء السودانيين بالخارج من مناصبهم، بعد وصف بعضهم التحركات الأخيرة للجيش بـ "الانقلاب العسكري