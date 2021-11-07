عاجل.. صدور قرارين جمهوريين بتعيينات جديدة

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صدر اليوم السبت القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه بتعيين م. محمد يسلم صالح مديراً تنفيذياً لشركة مصافي عدن.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه بتعيين م. عمار ناصر عبدالله العولقي مديراً عاماً لشركة النفط اليمنية
وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.