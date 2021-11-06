أسعار النفط تواصل الصعود وبرميل برنت بـ82.74 دولار

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ارتفعت أسعار النفط الخام عند إغلاق يوم أمس الجمعة 5 نوفمبر نتيجة تجدد مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن رفض منتجو أوبك+ رفع سقف زيادة الإنتاج خلال اجتماعهم الأخير.
وارتفع خام برنت 2.20 دولار ليغلق على 82.74 دولار للبرميل في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.46 دولار إلى 81.27 دولار.
لكن أسعار النفط سجلت هبوط للأسبوع الثاني على التوالي، حيث هبط برنت بنحو 2% بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.7%.
أوبك+ تتمسك بقرارها
يذكر أن أوبك+ اتفقت في اجتماعها الوزاري الـ22 يوم الخميس الماضي على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميًا من ديسمبر كانون، متجاهلة دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.