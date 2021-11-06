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في أول تحرك رسمي لحل أزمة لبنان مع المملكة ودول الخليج، بناءً على طلب بيروت بحل المشكلة التي تسبب فيها وزير الإعلام اللبناني مع دول الخليج، سيقوم وفد من جامعة الدول العربية بزيارة بيروت يوم الإثنين المقبل.
ونقلت وكالة رويترز، عن مصدر مسؤول في الجامعة العربية، اليوم السبت، إن وفدًا من الجامعة سيزور بيروت، لبحث أزمة لبنان مع المملكة وعدد من دول الخليج.
وذكر المصدر أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.
وكانت المملكة قد استدعت سفيرها لدى بيروت، وأمهلت السفير اللبناني في الرياض 48 ساعة لمغادرة المملكة، ووقف الواردات اللبنانية، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين.