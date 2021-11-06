شركة صافر تزف البشرى لأبناء اليمن وتكشف عن قدرتها الإنتاجية الجديدة

السبت 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت شركة "صافر" النفطية، الجمعة، رفع قدرتها الإنتاجية إلى 10 آلاف برميل نفط يوميا، وذلك بعد إجراء عمليات صيانة ضرورية للمصافي.

وقال مدير قطاع الإنتاج والعمليات في الشركة “عبدالسلام العطير” في تصريح لإعلام المحافظة، إن عملية "الصيانة تم تأجيلها أكثر من مرة، وكان لا بد من القيام بها من أجل الحفاظ على المصافي ورفع قدرتها الإنتاجية إلى 10 آلاف برميل يومياً".

وأشار إلى أن الفرق الفنية أكملت اليوم (الجمعة) صيانة وحدة إنتاج الديزل (السولار) والمازوت، وعادت لخط الإنتاج".

وأضاف أنه "خلال أريام أيام سيتم الانتهاء من صيانة وحدة البترول وستعود المصفاة بشكل كامله للخدمة.

وأكد أن "العمل جار حسب الخطة بشكل متسارع، وسوف تعود المصافي للخدمة خلال عدة أيام بأداء أكبر".

وتشهد محافظة مأرب أزمة خانقة في المشتقات النفطية، بعد توقف الإنتاج في مصافي مأرب في الأول من الشهر الجاري.