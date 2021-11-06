السعودية تكشف عن إيقاف موظفين بوزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني، والخارجية الملياردير الأمريكي بيل غيتس يكشف عن توقعات مخيفة ستحصل في المستقبل تعد أسوأ مما مضى التحالف العربي يكشف عن عملية عسكرية للحوثيين باتجاه مطار أبها وينشر كشف خسائر المليشيات قناة الدوري الإيطالي تكشف عن المباريات التي سيتم بثها مجانا اللواء سلطان العرادة يوجه بردع كل من تسول له نفسه تهديد استقرار المحافظة ويوجه اللجنة الأمنية برفع جاهزيتها هجمات انتحارية على خطوط النار في جبهات مأرب ضحاياها مئات الأطفال يوميا ماذا قال حزب الإصلاح بمأرب عن محاولة اغتيال الدكتور عقلان وماهي رسالته لأجهزة الأمن؟ ثاني هجوم باتجاه الأراضي السعودية خلال اقل من 24 ساعة مرض غامض يصيب دبلوماسيين أميركيين في جميع أنحاء العالم وواشنطن تتعهد بحل اللغز وزير سابق يصف رئيس الحكومة اليمنية بالخائن
قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس، في توقعاته عن المستقبل القريب في العالم، إن الأمر سيكون، أسوأ لاحقا.
ووفقا له، سيتم تنفيذ الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة بيولوجية، وستصبح عواقبها أسوأ من جائحة فيروس كورونا المستجد المنتشرة حاليا.
وأعرب الملياردير عن ثقته، بأنه يجب على الدول إنفاق مبالغ ضخمة على الأبحاث في مجال علم الأوبئة - بهذه الطريقة فقط سيتمكن البشر من تعلم كيفية التعامل مع الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتشر نتيجة للإرهاب البيولوجي.
وحث غيتس، منظمة الصحة العالمية على النظر في إنشاء مجموعة خاصة من العلماء، لكي يقوموا بتطوير أساليب وطرق لصد الهجمات البيولوجية، وكذلك القضاء على عواقبها.
ووفقا لصحيفة "غارديان"، أعرب غيتس عن أسفه لعدم فعالية لقاحات فيروس كورونا، التي تساعد في التخفيف من الضرر الناجم عن الوباء، لكنها لا تعطي الفرصة للتخلص منه تماما في المستقبل القريب.