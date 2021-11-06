التحالف العربي يكشف عن عملية عسكرية للحوثيين باتجاه مطار أبها وينشر كشف خسائر المليشيات

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم جوي جديد شنته المليشيات الحوثية على مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.
وأكد التحالف اليوم أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة جديدة أطلقها الحوثيون صوب مطار أبها، مشددا على أنه "يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".
في الوقت نفسه، أعلن التحالف أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 32 عملية لاستهداف آليات وقوات للحوثيين في محافظتي البيضاء والجوف ومديرية صرواح في محافظة مأرب.
وأسفرت هذه العمليات، حسب تقديرات التحالف، عن مقتل أكثر من 157 من عناصر الحوثيين وتدمير 14 آلية عسكرية للجماعة.
ويأتي ذلك على خلفية تصعيد الأعمال القتالية في محافظة مأرب الاستراتيجية التي لا تزال آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وسط البلاد، وإعلان الحوثيين عن إحرازهم تقدما ميدانيا ملموسا في زحفهم الرامي إلى إحكام سيطرتهم على مدينة مأرب.