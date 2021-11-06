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قناة الدوري الإيطالي تكشف عن المباريات التي سيتم بثها مجانا

السبت 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات
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كشفت قناة الدوري الإيطالي، عن المباريات التي سيتم بثها مجانا على موقع "يوتيوب" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الكالتشيو، اعتبارا من اليوم السبت.

وأوضحت الرابطة، في بيان عبر موقعها الرسمي، أنه سيتم عرض 5 مباريات من كل جولة مجانا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة أنه لم تحصل أي قناة على حقوق بث الدوري.

وأشارت القناة الرسمية للدوري الإيطالي على "يوتيوب" إلى أنه سيتم إذاعة المباريات التالية هذا الأسبوع: (ميلان - إنتر) - (روما - فينيسيا) - (يوفنتوس - فيورنتينا) - (كالياري- أتالانتا) - (نابولي - فيرونا).

ويتجدد اللقاء من جديد بين عشاق الكرة الإيطالية، وديربي ميلانو أو كما يعرف باسم "ديربي الغضب"، والذي سيجمع بين ميلان وإنتر، على ملعب "سان سيرو" ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

ميلان يدخل اللقاء وعينه على النقاط كاملة، لمواصلة منافسة نابولي على صدارة الترتيب، وتعطيل إنتر عن الاقتراب من القمة.

على الجانب الآخر، إنتر هدفه في المباراة الفوز فقط ولا غيره، لمواصلة الانتصارات في المباريات الأخيرة، والاقتراب أكثر من ميلان ونابولي، وتقليص فارق السبع نقاط.

يذكر أن إنتر ميلان حصد لقب الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، بعد غياب دام 11 عاما.

 
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