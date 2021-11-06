ثاني هجوم باتجاه الأراضي السعودية خلال اقل من 24 ساعة

السبت 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم السبت اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المناطق الجنوبية للمملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية واس، أن "الدفاعات السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط".

وهذا هو الهجوم الثاني في اقل من 24 ساعة حيث أعلن التحالف امس الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه جازان جنوب غربي المملكة.