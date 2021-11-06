وزير سابق يصف رئيس الحكومة اليمنية بالخائن

السبت 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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هاجم مسؤول يمني سابق، رئيس الحكومة معين عبدالملك، واتهمه بتغطية التحشيد الذي تنفذه مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، الى أبين.

وقال وزير النقل السابق صالح الجبواني، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن "الإنتقالي يحشد قواته في أبين ويزمع إقتحام شقرة للوصول إلى شبوه تحت ذريعة رد العدوان الحوثي".

واضاف أن "معين يغطي هذا التحشيد والتصعيد".

وتساءل الجبواني قائلا: إذا لم يكن هذا دعم للحوثي فماذا يسمى؟!

وبحسب الجبواني فإن رئيس الحكومة سمّى إستعادة العلم "تصعيد"، مضيفًا: "وسيفعل كذلك عند إستعادة بالحاف".

ووصف الجبواني رئيس الحكومة بـالخائن، والرئيس بـالعاجز والأحزاب السياسية بالمتواطئة.

هذا وتفيد الانباء ،ان مليشيات الانتقالي دفعت خلال الايام الماضية بتعزيزات من لحج الى عدن وهي في طريقها الى ابين، في حين نفي الجيش الوطني ان يكون قد ارسل اي تعزيزات الى شقرة بأبين ، متوعدا بأنه لن يتهاون مع اي استفزازات او مساع لارباك الوضع في اي مكان، في اشارة لتحركات الانتقالي الأخيرة.

وقال مصدر عسكري امس الجمعة ان الجيش ملتزم بتوجيهات القيادة السياسية منذ اتفاق الرياض وما ترتب عنه من خلال اللجنة المشتركة، ويهيب بالجميع استحضار اللحظة ومواجهة العدو الحوثي الايراني.