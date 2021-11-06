اليمن يتلقى جرعات لقاح كورونا لتغطية 1.5% من السكان فقط

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أعلنت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، أن اليمن تلقى فقط جرعات لقاح كورونا لتغطية 1.5 في المئة من السكان.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في حسابه على تويتر أن " اليمن الذي مزقته الحرب تلقى فقط جرعات لقاح خاصة بفيروس كورونا، تكفي فقط لتغطية 1.5 في المئة من السكان"، دون تفاصيل أخرى.
ويبلغ عدد سكان اليمن 30 مليونا، أكثر من نصفهم يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية، وفق تقارير أممية سابقة.
وكانت الحكومة اليمنية، تسلمت خلال الفترة الماضية قرابة نصف مليون جرعة فقط من لقاحات كورونا مقدمة من مانحين.
وحتى مساء الجمعة ، ارتفع إجمالي إصابات كورونا في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية إلى 9843، بينها 1905 وفاة، و6486 حالة تعاف.