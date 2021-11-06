إيقاف الرحلات البرية من اليمن الى السعودية

السبت 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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وجهت وزارة النقل اليمنية، الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني، شركات النقل الدولية لنقل الركاب، بإيقاف مؤقت للرحلات من جميع المحافظات اليمنية إلى المملكة العربية السعودية.

وعزت الوزارة في تعميم لها، أسباب إيقاف الرحلات، إلى الازدحام الشديد في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والمملكة.

وجاء في تعميم الوزارة: "يتم إيقاف الرحلات المنطلقة من جميع المحافظات اليمنية إلى السعودية، ابتداءً من يوم السبت 6 نوفمبر، ويتم استئناف الرحلات من يوم الثلاثاء القادم، وذلك نظراً للازدحام الشديد في ميناء الوديعة البري".

ويشهد منفذ الوديعة الحدودي، الشريان الوحيد بين اليمن والسعودية، ازدحاما شديدا وتكدس للمسافرين ومركباتهم، بسبب الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية للقادمين إليها.

ويعد الوديعة أحد المنافذ البرية في محافظة حضرموت (شمال شرق)، التي تربط اليمن بالسعودية، لكنه صار المنفذ الوحيد للمسافرين من اليمن وإليها، بعد إغلاق كل المنافذ البرية مع السعودية، بسبب المعارك التي تشهدها اليمن منذ مارس 2015.