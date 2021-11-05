25 برلمانيا يوجهون دعوة عاجلة للرئيس ”هادي˝ ضربات موجعة.. التحالف يعلن حصاد عملياته ضد فلول «الحوثي» بـ البيضاء ومأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية جريمة مروعة.. أربعيني يذبح والديه داخل شقتهما وجيرانه يروون تفاصيل الجريمة «الداخلية العرب» يدعو للحسم تجاه الأعمال الإرهابية للحوثي ايران تقترب من القنبلة النووية وتكشف عن مخزونها من اليورانيوم أكبر انهيار في تاريخ الريال اليمني.. السعودي بصل 400 والدولار يتجاوز الـ1500 (آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن) بعد فتحها ملف الحوثيين وزواجهم بالمتعة من الشابات اللبنانيات بتسهيلات حزب الله .. الإعلامية ماريا معلوف تواجه تهمة الخيانة العظمى الجنرال ”علي محسن الأحمر“ في لقاء صريح ونادر يزيح الستار عن جملة من القضايا المثيرة.. كشف سر عدم انقاذ ”صالح“ ودعم انتفاضته وموقفه من ”طارق“ و”لغز مأرب“ و”المكالمة“ التي انقذت ”عبدالملك الحوثي“ من الاعتقال السعودية تزود العالم بأسماء الإرهابيين السعوديين في الخارج وتقدم كل معلوماتهم البيومترية خبراء الصحة يكشفون ماذا يحدث لجسمك من نتائج مذهلة عند تناول الجوز المنقوع
أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي اليوم الجمعة، أن قوات التحالف نفذت 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في البيضاء وصرواح والجوف خلال 24 ساعة.
وأضاف أن العمليات أسفرت عن مقتل 126 إرهابيا وتدمير 16 آلية عسكرية حوثية، متابعا: “مستمرون في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني اليمني”.