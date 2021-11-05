«الداخلية العرب» يدعو للحسم تجاه الأعمال الإرهابية للحوثي

الجمعة 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية والتي كان آخرها إطلاق طائرة مسيرة مفخخة اليوم تجاه المملكة.

وقالت في بيان اليوم، إن “الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا العمل الإجرامي المتعمد الذي تحاول من خلاله مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيا المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية”.

ودعت إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مجددة مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيا.