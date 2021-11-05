جريمة مروعة.. أربعيني يذبح والديه داخل شقتهما وجيرانه يروون تفاصيل الجريمة «الداخلية العرب» يدعو للحسم تجاه الأعمال الإرهابية للحوثي ايران تقترب من القنبلة النووية وتكشف عن مخزونها من اليورانيوم أكبر انهيار في تاريخ الريال اليمني.. السعودي بصل 400 والدولار يتجاوز الـ1500 (آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن) بعد فتحها ملف الحوثيين وزواجهم بالمتعة من الشابات اللبنانيات بتسهيلات حزب الله .. الإعلامية ماريا معلوف تواجه تهمة الخيانة العظمى الجنرال ”علي محسن الأحمر“ في لقاء صريح ونادر يزيح الستار عن جملة من القضايا المثيرة.. كشف سر عدم انقاذ ”صالح“ ودعم انتفاضته وموقفه من ”طارق“ و”لغز مأرب“ و”المكالمة“ التي انقذت ”عبدالملك الحوثي“ من الاعتقال السعودية تزود العالم بأسماء الإرهابيين السعوديين في الخارج وتقدم كل معلوماتهم البيومترية خبراء الصحة يكشفون ماذا يحدث لجسمك من نتائج مذهلة عند تناول الجوز المنقوع الجيش الوطني يباغت المليشيا الحوثية بعملية عسكرية ناجحة جنوب مأرب.. تفاصيل تشييع تاريخي لجثمان القيادي الإصلاحي ضياء الحق الأهدل بتعز
أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية والتي كان آخرها إطلاق طائرة مسيرة مفخخة اليوم تجاه المملكة.
وقالت في بيان اليوم، إن “الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا العمل الإجرامي المتعمد الذي تحاول من خلاله مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيا المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية”.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مجددة مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيا.