ايران تقترب من القنبلة النووية وتكشف عن مخزونها من اليورانيوم

الجمعة 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت الحكومة الإيرانية، عن مخزنها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مشيرة إلى أنه وصل إلى 25 كيلوجراما.

وذكرت العربية أن «إيران تقول إن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % بلغ 25 كلغ».

وكان خبراء روس، قد حذروا من تكرار كارثة «تشرنوبل» في إيران، إذا واصلت حكومة طهران تطوير برامجها النووية؛ ووجه الخبراء تحذيراتهم إلى حكومة موسكو، مؤكدين أن إيران تسير على نهج الاتحاد السوفييتي السابق، وفقًا لقناة «DOR TV» المحسوبة على المعارضة الإيرانية.

وأكدت القناة، في تقريرها، أن إيران لا تمتلك علماء يجيدون التعامل مع اندلاع كارثة نووية تضاهي «تشرنوبل»، ولن يقف الخطر حال حدوث الأزمة على إيران؛ وإنما يتجاوز حدودها إلى دول المنطقة، خاصة دول الجوار.

واستند الخبراء في تحذيراتهم إلى حزمة من الوثائق، التي تحوي تحذيرات منسوبة للعالم الروسي يفغاني شتنوفيسكي، وهو رئيس «معهد الشرق الأوسط» في موسكو، والتي شن فيها انتقادات لاذعة ضد دوائر رسمية في روسيا، لم تتعامل بجدية مع التحذيرات، وقللت من خطورتها.