أكبر انهيار في تاريخ الريال اليمني.. السعودي بصل 400 والدولار يتجاوز الـ1500 (آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن) بعد فتحها ملف الحوثيين وزواجهم بالمتعة من الشابات اللبنانيات بتسهيلات حزب الله .. الإعلامية ماريا معلوف تواجه تهمة الخيانة العظمى الجنرال ”علي محسن الأحمر“ في لقاء صريح ونادر يزيح الستار عن جملة من القضايا المثيرة.. كشف سر عدم انقاذ ”صالح“ ودعم انتفاضته وموقفه من ”طارق“ و”لغز مأرب“ و”المكالمة“ التي انقذت ”عبدالملك الحوثي“ من الاعتقال السعودية تزود العالم بأسماء الإرهابيين السعوديين في الخارج وتقدم كل معلوماتهم البيومترية خبراء الصحة يكشفون ماذا يحدث لجسمك من نتائج مذهلة عند تناول الجوز المنقوع الجيش الوطني يباغت المليشيا الحوثية بعملية عسكرية ناجحة جنوب مأرب.. تفاصيل تشييع تاريخي لجثمان القيادي الإصلاحي ضياء الحق الأهدل بتعز الحكومة ”الشرعية“ تبحث مع بريطانيا الاستفادة من حقوق السحب الخاصة من بنك انجلترا ودعم الاقتصاد وتعزيز العملة الإعلان رسميا عن موعد قرعة كأس العالم للأندية السعودية تدعو رعاياها إلى ضرورة المغادرة في أقرب فرصة من أثيوبيا
أسعار صرف الريال اليمني أمام سلة العملات الاجنبية، اليوم الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني:
* صنعاء*
دولار/
شراء: 600.5
بيع: 605
سعودي/
شراء: 158.4
بيع: 158.8
* عدن*
دولار/
شراء: 1510
بيع: 1520
سعودي/
شراء: 395
بيع: 400