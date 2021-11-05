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أكبر انهيار في تاريخ الريال اليمني.. السعودي بصل 400 والدولار يتجاوز الـ1500 (آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن)

الجمعة 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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أسعار صرف الريال اليمني أمام سلة العملات الاجنبية، اليوم الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني:

* صنعاء*

دولار/
شراء: 600.5
بيع: 605

سعودي/
شراء: 158.4
بيع: 158.8

* عدن*

دولار/
شراء: 1510 
بيع: 1520

سعودي/
شراء: 395
بيع: 400

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