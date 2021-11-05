السعودية تزود العالم بأسماء الإرهابيين السعوديين في الخارج وتقدم كل معلوماتهم البيومترية

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دعت السعودية جميع الدول إلى تعزيز التعاون الدولي بحزم ضد الإرهاب العابر للحدود، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه الآفة.
وجاءت هذه الدعوة في كلمة نائب مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة محمد بن عبد العزيز العتيق، خلال الاجتماع الخاص في الذكرى العشرين لتبني قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) وتشكيل لجنة مكافحة الإرهاب.
وقال العتيق إن السعودية تشارك التقييمات والمعلومات اللازمة عن الإرهاب وتطوره، والمخاطر الناشئة مع العديد من الدول والمنظمات، من خلال الاجتماعات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية.
وأضاف أن الرياض شاركت جميع أسماء السعوديين الإرهابيين في الخارج وقدمت بياناتهم ومعلوماتهم البيومترية للدول حرصا منها على أمن العالم أجمع، مهيبا بالدول أن تحذو حذو السعودية.
وأكد العتيق أن السعودية تتعاون بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة.
وذكر أن المملكة شكلت منذ عام 2002 لجنة وطنية دائمة تعنى بتنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتنسيق السياسات الوطنية بهدف التنفيذ السريع والفعال لقرارات مجلس الامن ومنها القرار 1373 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.