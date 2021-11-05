الجنرال ”علي محسن الأحمر“ في لقاء صريح ونادر يزيح الستار عن جملة من القضايا المثيرة.. كشف سر عدم انقاذ ”صالح“ ودعم انتفاضته وموقفه من ”طارق“ و”لغز مأرب“ و”المكالمة“ التي انقذت ”عبدالملك الحوثي“ من الاعتقال السعودية تزود العالم بأسماء الإرهابيين السعوديين في الخارج وتقدم كل معلوماتهم البيومترية خبراء الصحة يكشفون ماذا يحدث لجسمك من نتائج مذهلة عند تناول الجوز المنقوع الجيش الوطني يباغت المليشيا الحوثية بعملية عسكرية ناجحة جنوب مأرب.. تفاصيل تشييع تاريخي لجثمان القيادي الإصلاحي ضياء الحق الأهدل بتعز الحكومة ”الشرعية“ تبحث مع بريطانيا الاستفادة من حقوق السحب الخاصة من بنك انجلترا ودعم الاقتصاد وتعزيز العملة الإعلان رسميا عن موعد قرعة كأس العالم للأندية السعودية تدعو رعاياها إلى ضرورة المغادرة في أقرب فرصة من أثيوبيا ثلاثة مصريين يتصدرون كأفضل تشكيل رياضي في تاريخ إفريقيا حزب الله اللبناني يسحب بعض عناصره من اليمن وسياسي لبناني شهير يكشف تورطه في الحرب
تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية من دحر مليشيا إيران الحوثية من عدّة مناطق جنوب مارب، خلال هجوم عنيف ألحق بالمليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب مارب وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لمليشيا الحوثي الإيرانية جنوب وغربي المحافظة، ودمرت 3 أطقم بما عليها من عتاد.