الجيش الوطني يباغت المليشيا الحوثية بعملية عسكرية ناجحة جنوب مأرب.. تفاصيل

الجمعة 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية من دحر مليشيا إيران الحوثية من عدّة مناطق جنوب مارب، خلال هجوم عنيف ألحق بالمليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب مارب وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لمليشيا الحوثي الإيرانية جنوب وغربي المحافظة، ودمرت 3 أطقم بما عليها من عتاد.