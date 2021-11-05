الجمعة 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شيع آلاف اليمنيين في مدينة تعز، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد القيادي في حزب الإصلاح ضياء الحق الأهدل.

وانطلقت مراسيم التشييع في ساحة الحرية بقلب مدينة تعز، بمشاركة جماهير كبيرة.

وأشاد المشيعون بمناقب الشهيد ضياء الحق، الذي كان له إسهامات كبيرة في الكفاح والمقاومة من أجل المدينة، ضد مليشيا الحوثي.

ورفع المشيعون هتافات " روح الثورة والأبطال.. ضياء الحق الأهدل، درب الثورة والفداء.. درب الثورة يا ضياء".

وتقدم مراسيم التشييع قيادات مدنية وعسكرية في تعز، وتم نقل جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء في المدينة.

وكان مسلحون قد اغتالوا الأهدل في 23 أكتوبر الماضي، بعد خروجه من منزله في شارع جمال بقلب مدينة تعز.

وأعلنت السلطات الأمنية تحديد هوية القاتل والقبض على 4 مشتبهين في جريمة الاغتيال.

وقوبلت جريمة اغتيال الأهدل بإدانات واسعة من مكونات سياسية وشعبية متعددة.

تشييع تاريخي لجثمان القيادي الإصلاحي ضياء الحق الأهدل بتعز

شيع آلاف اليمنيين في مدينة تعز، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد القيادي في حزب الإصلاح ضياء الحق الأهدل.

وانطلقت مراسيم التشييع في ساحة الحرية بقلب مدينة تعز، بمشاركة جماهير كبيرة.

وأشاد المشيعون بمناقب الشهيد ضياء الحق، الذي كان له إسهامات كبيرة في الكفاح والمقاومة من أجل المدينة، ضد مليشيا الحوثي.

ورفع المشيعون هتافات " روح الثورة والأبطال.. ضياء الحق الأهدل، درب الثورة والفداء.. درب الثورة يا ضياء".

وتقدم مراسيم التشييع قيادات مدنية وعسكرية في تعز، وتم نقل جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء في المدينة.

وكان مسلحون قد اغتالوا الأهدل في 23 أكتوبر الماضي، بعد خروجه من منزله في شارع جمال بقلب مدينة تعز.

وأعلنت السلطات الأمنية تحديد هوية القاتل والقبض على 4 مشتبهين في جريمة الاغتيال.

وقوبلت جريمة اغتيال الأهدل بإدانات واسعة من مكونات سياسية وشعبية متعددة.