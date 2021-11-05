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الإعلان رسميا عن موعد قرعة كأس العالم للأندية

الجمعة 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات
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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في أبو ظبي مطلع العام المقبل، الموعد النهائي لإجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وستجري القرعة يوم 29 نوفمبر الجاري لتحديد المباريات وطريق كل فريق نحو المباراة النهائية، ومن المقرر إقامة البطولة في شهر فبراير 2022، على أن يتم التأكيد على هذا الموعد في مراسم حفل القرعة.

ويشارك في المسابقة أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري في البلد المستضيف (بطل الدوري الإماراتي): الجزيرة الإماراتي، تشيلسي الإنجليزي، مونتيري المكسيكي (الفائز من بالميراس وفلامينغو)، (الفائز من الهلال السعودي وبوهانغ الكوري الجنوبي)، الأهلي المصري كممثل لقارة إفريقيا للنسخة الثانية على التوالي، أوكلاند سيتي الأسترالي).

وفي أكتوبر الماضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة الإمارات لبطولة كأس العالم للأندية بدلا من اليابان، بعد أن قررت اليابان الانسحاب من تنظيم البطولة.

وسيتم إعفاء نادي تشيلسي الإنجليزي والفائز من بالميراس وفلامينغو البرازيليين من خوض الدور الأول من البطولة، إذ يشارك بطل أوروبا وبطل أمريكا اللاتينية بداية من دور نصف النهائي.

يذكر أن الأندية العربية وصلت إلى نهائي كأس العالم للأندية مرتين فقط، كانت الأولى للرجاء البيضاوي المغربي عندما خسر أمام بايرن ميونخ 1-2 عام 2013، والثانية للعين الإماراتي الذي خسر 1-4 أمام ريال مدريد عام 2018.

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