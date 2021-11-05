السعودية تدعو رعاياها إلى ضرورة المغادرة في أقرب فرصة من أثيوبيا

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دعت السعودية رعايها في إثيوبيا إلى مغادرة البلاد "في أقرب فرصة ممكنة"، على خلفية الاضطرابات الأمنية وتقارير عن قرب دخول قوات المتمردين العاصمة أديس أبابا.
وقالت السفارة السعودية في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر إنها "تدعو جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في إثيوبيا بضرورة المغادرة منها في أقرب فرصة ممكنة نظرا للظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا".
وأضافت السفارة إن على جميع السعوديين المتواجدين في إثيوبيا "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".
وأمس الخميس، سيطر مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتعاون مع جيش تحرير أورومو، على مدينة كاميسي الإثيوبية، والتي تقع على بعد 139 ميلا (223 كيلومترا) فقط من العاصمة أديس أبابا.
وفي وقت سابق، قالت جبهة تحرير تيغراي إنها شكلت تحالفا عسكريا مع جيش تحرير أورومو لمواجهة القوات الحكومية الإثيوبية بشكل مشترك في الأيام والأسابيع المقبلة، وأفادت بأن القوات ستزحف نحو أديس أبابا.
وحذرت العديد من الدول رعاياها من السفر إلى إثيوبيا، ودعت مواطنيها المتواجدين هناك إلى سرعة مغادرة البلاد.