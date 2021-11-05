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فنانة خليجية شهيرة تطلب الزواج من ملياردير أمريكي شهير

الجمعة 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات
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عرضت النجمة شمس الكويتية على الملياردير الأمريكي ومؤسّس “مايكروسوفت” بيل غيتس، الزواج لإعجابها بتوقعاته حول المستقبل.

وعبر تويتر، شاركت شمس خبرا يفيد بأن غيتس “يحذّر من هجمات إرهابية محتملة قد يتم استخدام فيروس الجدري فيها لإلحاق أقصى الأضرار ويُطالب بتمويله مالياً للقيام بأبحاث علمية بغية التصدّي لتلك الهجمات..

ويقول إنه خلال 5 سنوات سيُصدر كتاباً عنوانه “نحن مستعدون للوباء المقبل”. وتابعت: “جميل هذا الإنسان نبي العصر الإلكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا أعرض عليه الزواج… تتوقعون يوافق؟”.

وكانت شمس الكويتية قد قالت في وقت سابق: “أنا الرجال يتهافتون عليّ من الكواكب والفضاء حتى، أنا لو أعلن لكم طلبات الزواج التي تصلني على صندوق البريد الخاص في جميع حساباتي، ستقولون ألا يوجد امرأة غيرها، إذ يريدها الجميع”.

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