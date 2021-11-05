حزب الله اللبناني يسحب بعض عناصره من اليمن وسياسي لبناني شهير يكشف تورطه في الحرب فنانة خليجية شهيرة تطلب الزواج من ملياردير أمريكي شهير تحركات لفصل آلاف من ضباط الاستخبارات الأمريكية من وظائفهم أمير سعودي يرد على التسجيل الصوتي لوزير الخارجية اللبناني حزب الإصلاح يحمل الأجهزة الامنية مسؤولية محاولة اغتيال القيادي في المكتب التنفيذي لإصلاح عدن مكتب المرشد يبشر الإيرانيين بظهور المهدي المنتظر قريبا ويدعوهم للتحلي بالصبر مصدر عسكري رسمي يكشف حقيقة ارسال تعزيزات الى أبين ويوجه رسالة تحذير غير مباشرة الرئيس «هـادي» يُهاتف «المقدشي وبن عزيز»وهذا ما وجه به الحكومة بشأن العمليات العسكرية هل بات في الإمكان علاج قصر القامة وتأخر النمو؟ دراسة علمية تكشف عن الشراب المسرّع للشيخوخة
عرضت النجمة شمس الكويتية على الملياردير الأمريكي ومؤسّس “مايكروسوفت” بيل غيتس، الزواج لإعجابها بتوقعاته حول المستقبل.
وعبر تويتر، شاركت شمس خبرا يفيد بأن غيتس “يحذّر من هجمات إرهابية محتملة قد يتم استخدام فيروس الجدري فيها لإلحاق أقصى الأضرار ويُطالب بتمويله مالياً للقيام بأبحاث علمية بغية التصدّي لتلك الهجمات..
ويقول إنه خلال 5 سنوات سيُصدر كتاباً عنوانه “نحن مستعدون للوباء المقبل”. وتابعت: “جميل هذا الإنسان نبي العصر الإلكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا أعرض عليه الزواج… تتوقعون يوافق؟”.
وكانت شمس الكويتية قد قالت في وقت سابق: “أنا الرجال يتهافتون عليّ من الكواكب والفضاء حتى، أنا لو أعلن لكم طلبات الزواج التي تصلني على صندوق البريد الخاص في جميع حساباتي، ستقولون ألا يوجد امرأة غيرها، إذ يريدها الجميع”.