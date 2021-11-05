مصدر عسكري رسمي يكشف حقيقة ارسال تعزيزات الى أبين ويوجه رسالة تحذير غير مباشرة

الجمعة 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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نفى مصدر عسكري ،اليوم الجمعة، ما وصفها ادعاءات حول إرسال الجيش الوطني تعزيزات إلى منطقة شقرة بمحافظة أبين.

واكد في تصريح رسمي، أنه ليس هناك أي تعزيزات أو قوات تم إرسالها إلى شقرة.

في غضون ذلك تحدثت بعض المصادر عن ارسال مليشيا الانتقالي تعزيزات من يافع وردفان بلحج وصلت الى عدن، وهي في طريقها الى ابين،وسط انباء عن عودة التوتر بين القوات الحكومية ومليشيات الانتقالي في محيط زنجبار.

وبالعودة لتصريح المصدر العسكري فقد قال المصدر العسكري ان تلك الادعاءات التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام والدعاية تأتي ضمن الحملات المعادية والمغرضة التي تهدف للنيل من القوات المسلحة التي تخوض المعركة الوطنية ضد العدو الإيراني ومليشياته الحوثية.

ونوه المصدر العسكري إلى أن الجيش ملتزم بتوجيهات القيادة السياسية منذ اتفاق الرياض وما ترتب عنه من خلال اللجنة المشتركة، ويهيب بالجميع استحضار اللحظة ومواجهة العدو الحوثي الايراني.

وفي رسالة تحذير غير مباشرة للانتقالي، أكد المصدر العسكري أن الجيش لن يتهاون مع أي استفزازات أو مساع لإرباك الوضع في أي مكان، مشيراً إلى أن أي تصعيد ميداني يصب في خدمة العدو الحوثي.