الرئيس «هـادي» يُهاتف «المقدشي وبن عزيز»وهذا ما وجه به الحكومة بشأن العمليات العسكرية

الخميس 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس الجمهورية “عبدربه منصور هادي”اليوم الخميس الحكومة بتقديم كافة اوجه الدعم لمواصلة العمليات العسكرية ضد المليشيات الحوثية التي تقف عائقاً امام السلام ووقف اطلاق النار.

واكد "هادي"، خلال اتصالين هاتفيين اجراهما، مساء اليوم ، بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز على اهمية بذل الجهود وحشد الطاقات وتوحيد الصف، والاهتمام النوعي بالتدريب والتأهيل القتالي النوعي لابطال الجيش ورجال المقاومة في سبيل مواجهة المليشيات الحوثية وتخليص الوطن من شرورها وجرائمها التي ترتكبها من خلال استهدافها المستمر بمختلف الاسحلة الثقيلة والمتوسطة ضد المدنيين والنازحين في محافظة مأرب وباقي المحافظات

واوضح بان التاريخ سيكتب بأحرف من نور هذا النضال وتلك التضحيات التي يقدمها الابطال في الجبهات..مؤكداً ان المشروع الوطني الكبير سينتصر لا محالة..مثمناً جهود التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واشار رئيس الجمهورية، الى ان المليشيات الحوثية ومن خلال اعمالها العدوانية المستمرة تثبت للعالم اجمع عدم رغبتها في السلام وايقاف الحرب، بل انها تعمل وبكل وضوح على تنفيذ اجندات ايران في المنطقة من اجل اقلاق الامن والاستقرار وتهديد الملاحة الدولية.. لافتاً الى الجرائم الممنهجة التي ترتكبها ضد المدنيين والنازحين بينهم نساء واطفال.

من جانبهما، استعرض وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان، تطورات العمليات العسكرية في مختلف المحافظات.. مشيرين الى المعنويات العالية التي يتحلى بها ابطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية.. مثمنين حرص الرئيس ومتابعته المستمرة لسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات.