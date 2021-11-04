في إتصال هاتفي مع اللواء العرادة.. الرئيس «هـادي» يتحدث عن تلاحم وطني لكافة القوى الوطنية متجاوزاً كل الاعتبارات لهزيمة «الحـوثي» ويؤكد: «مـأرب» ستنتصر بعون الله

الخميس 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بأن الوقت يقتضي تلاحماً وطنياً متجاوزاً كل الاعتبارات ولكافة القوى الوطنية من أجل دحر المشروع الإيراني واستعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس "هادي" مساء اليوم الخميس مع محافظ مأرب اللواء "سلطان العرادة" للاطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة وسير المعارك في الجبهات.

وأشاد الرئيس ببطولات الجيش الوطني وبسالة المقاومة الشعبية وأبناء مأرب في مواجهة الخطر الإمامي والكهنوتي.. مشدداً على رص الصفوف، لمواجهة قوى التمرد الذي يهدد الهوية اليمنية والنظام الجمهوري .. مؤكدا بأن مأرب ستنتصر بعون الله ومعها سينتصر المشروع الوطني الكبير.

وثمن عالياً صمود واستبسال أبناء مأرب الشرفاء في وجه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، محيياً التضحيات التي قدمها ويقدمها الابطال في المؤسسة العسكرية والأمنية ورجال القبائل والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع والجبهات، والوقوف بثبات وبسالة في الدفاع عن النظام الجمهوري وعزة وكرامة أبناء اليمن في مواجهة المليشيات الحوثية الإيرانية.

كما ثمن "هادي" الدور الفاعل لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات.

من جانبه قدم محافظ مارب لرئيس الجمهورية تقريراً عن مجريات الأوضاع في المحافظة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية.. مؤكداً تماسك الجميع في مواجهة بقايا الإمامة والمشروع الإيراني في اليمن.

وأشار اللواء العرادة إلى المعنويات العالية لأبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.. مشيداً بشجاعة وصمود أبناء مأرب الذين يضحون بأرواحهم انتصاراً لكرامتهم والنظام الجمهوري.