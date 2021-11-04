تفاصيل مباحثات وزير الخارجية العماني والمبعوث الأمريكي بخصوص حرب اليمن

الخميس 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ناقش وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندر كينج، لبحث الحرب في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن اللقاء جاء في سياق مواصلة الجهود الإقليمية لإنهاء الصراع في اليمن، والتشاور نحو آخر المستجدات والمعطيات ذات الصلة.

وقبل نحو أسبوعين أشاد ليندر كينج، بالدور الذي تلعبه سلطنة عمان في ملف اليمن، ضمن مقابلة أجراها مع قناة "العربية"، قال فيها إن "سلطنة عمان تلعب دوراً مهما في إنهاء الحرب في اليمن".