بعدما محاولتهم احباط تهريب أسلحة للحوثيين.. المجلس الانتقالي يقوم بتصفية أحد أفراد مقاومة الضالع جسديا وتعذيب أخرين

الخميس 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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أقدمت مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، على اختطاف ثلاثة أفراد ينتمون للمقاومة الشعبية بمحافظة الضالع من جبهة باب غلق قبل أيام, وقامت بتصفية أحدهم شنقا.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن مليشيا الانتقالي اختطفت ثلاثة من أبناء مديرية الحشاء وهم (عبدالحكيم العتابي، وعبدالولي العتابي، وريان العتابي) بعد رفضهم تسليم أسلحة للحوثيين، عبر جبهة باب غلق شمال محافظة الضالع ورفضهم التعاون مع الجهات المهربة.

وقالت المصادر أن الثلاثة أفراد اشتبكوا مع الجهات التي حاولت تهريب الأسلحة بالقوة , لكنهم تعرضوا لخيانة من مقاتلي المجلس الانتقالي الذين رفضوا منع تلك العملية .

وكشفت المصادر أن جهات عليا في الانتقالي قامت باستدعاء الافراد الثلاثة وفتحت معهم تحقيقا حول القضية ,ثم تم الزج بهم إلى السجن , ثم قامت مليشيات الانتقالي بتعذيبهم بأساليب متعددة, حيث فارق أحدهم الحياة وهو "عبدالولي العتابي "بعد إعدامه شنقا.

واستنكرت الأوساط الشعبية بمحافظة الضالع ما تعرض له أبناء الحشاء خاصة وهم من المقاتلين الأكفاء الذين يشهد لهم بمقاومتهم للمليشيات وتضحياتهم في غالبية الجبهات.

وفي وقت سابق سلمت مليشيا الانتقالي الثلاثة المقاتلين لجبهة مريس بعدما قتلت أحدهم ووصل الآخران بحالة صحية متدهورة للغاية وعليهم آثار التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له.