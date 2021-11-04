سيناتور أميركي يشجب استهداف الحوثيين للمساجد والمدارس بمأرب

الخميس 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شجب السيناتور الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني، الهجوم الحوثي المتواصل على مأرب ووصف هذه الهجمات الصاروخية بالبغيضة والإجرامية نظرا لتعمدها استهداف المدنيين.

وقال السيناتور ريش في تغريدة على "تويتر": "أنا أدين الهجوم الصاروخي الباليستي الذي نفذته الميليشيات الحوثية على مسجد ومدرسة دينية في مأرب، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى. هذا الاستهداف المتعمد للمدنيين أمر بغيض ويسلط الضوء على عدم التزام الحوثيين بالسلام".

وتواصل الميليشيات الحوثية قصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، حيث هربت آلاف الأسر خلال الأيام الماضية من منازلها جنوب وغرب المحافظة بحثاً عن ملاذ آمن.

وقُتل نحو 100 مدني خلال الأيام الأخيرة، في استهداف ميليشيات الحوثي لسكان مأرب، والتي كان أبرزها قصف دار الحديث في منطقة العمود بمديرية الجوبة، حيث سقط خلال الجريمة نحو 40 مدنياً.