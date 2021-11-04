مظاهرات غاضبة منددة بانهيار العملة

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خرج العشرات من أبناء محافظة لحج (جنوبي اليمن)، اليوم الخميس 4 نوفمبر/تشرين ثاني، في تظاهرة غاضبة للتنديد بانهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات.
وقالت مصادر محلية، إن عشرات المحتجين، تظاهروا اليوم في الشارع الرئيسي بالعند، تنديداً بالانهيار الكبير للعملة أمام العملات الأجنبية وعجز الحكومة عن إيجاد حلول ناجعة.
وأضافت أن المحتجين أضرموا النيران في الإطارات وأوقفوا حركة السير في الخط الرئيسي الرابط بين محافظتي لحج وعدن.
وواصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها المتسارع لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية مساء الأربعاء في مدينة عدن، ليقترب سعر الدولار من حاجز 1500 ريال، وهو ما يعد أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه.
ويعاني اليمن الذي يشهد حرباً للعام الثامن على التوالي، من أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، فضلاً عن الصعوبات المالية والاقتصادية الغير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد.