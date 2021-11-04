تفاصيل مباحثات وزير الخارجية العماني والمبعوث الأمريكي بخصوص حرب اليمن بعدما محاولتهم احباط تهريب أسلحة للحوثيين.. المجلس الانتقالي يقوم بتصفية أحد أفراد مقاومة الضالع جسديا وتعذيب أخرين مادة غذائية هامة لمن يعانون من مشكلات في القلب والأوعية قناة السويس تفاجئ كل سفن العالم بقرار جديد سيناريو مخيف يهدد لبنان خلال أيام .. تعرف عليه مظاهرات غاضبة منددة بانهيار العملة ضربة موجعة لبرشلونة بإصابة نجميه هذه هي الفرق الأربعة التي تأهلت مبكرا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا دولة ستملك بعد سنوات أكثر من ألف رأس نووي متجاوزة القوة الامريكية الملكة نور ترجو الحري لابنها الأمير حمزة قريبا
أعلن برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس إصابة نجميه، الفرنسي عثمان ديمبلي والأمريكي سيرجينو ديست.
وكتب النادي الكتالوني عن إصابة نجمه الفرنسي: "ديمبيلي يعاني من تشنج عضلي في الفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".
وكان ديمبيلي قد عاد من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة 5 أشهر خلال المباراة الماضية أمام مضيفه دينامو كييف الأوكراني في دوري الأبطال وشارك بديلا في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء التي فاز فيها "البلوغرانا" بهدف دون مقابل، لكن يبدو أن اللاعب سيغيب لفترة جديدة عن صفوف فريقه.
وعن إصابة ديست ذكر النادي الكتالوني: "سيرجينيو ديست يعاني من إصابة في أسفل الظهر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".