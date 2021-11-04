هذه هي الفرق الأربعة التي تأهلت مبكرا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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تعرف على الفرق الأربعة التي تأهلت مبكرا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
أسدل الستار أمس الأربعاء عن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تمكنت فيها أربعة فرق من حجز تذكرة دور الـ16 من البطولة القارية العريقة.
والفرق المتأهلة مبكرا إلى دور الـ16 هي:
- ليفربول الإنجليزي عن المجموعة الثانية.
- أياكس أمستردام الهولندي عن المجموعة الثالثة.
- بايرن ميونخ الألماني عن المجموعة الخامسة.
- يوفنتوس الإيطالي عن المجموعة الثامنة.
ويتبقى 12 مقعدا شاغرا في الدور ثمن النهائي سيتم حسمها في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات.
وتمكنت الفرق الأربعة من ضمان التأهل بعد جمعها العلامة الكاملة، بواقع 12 نقطة بعد أربع انتصارات متتالية لكل منها.
نتائج الفرق المتأهلة في الجولة الرابعة وملخص مبارياتها:
- ليفربول يتفوق على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين.