الملكة نور ترجو الحري لابنها الأمير حمزة قريبا

الخميس 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعربت ملكة الأردن السابقة، نور الحسين، عن أملها بحصول ابنها حمزة، الأخ غير الشقيق لعاهل البلاد؛ على "الحرية" في أقرب وقت ممكن، وذلك في أحدث إشارة منها بشأن وضع الأمير الشاب، الذي كان محورا لأحداث شهدتها البلاد قبل أشهر، ووصفت رسميا بـ"الفتنة".

وجاء تعليق الملكة نور في تغريدة عبر تويتر، مساء الأربعاء، احتفاء بعيد ميلاد الأميرة زين، ابنة الأمير حمزة.

وكتبت الملكة نور: "زين فخرنا وسعادتنا. إن شاء الله سيتم إطلاق سراح والدها بشكل عادل في أسرع وقت ممكن، وسيكون قادرا على تنشئة (فتاة) أردنية طبيعية ومفعمة بالأمل، والارتقاء لها، ولجميع أفراد الأسرة".

وفي اليوم التالي، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما، بينهم الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله؛ "تستهدف أمن الأردن واستقراره".

ولاحقا، أكدت عمّان حلّ الإشكال المتعلق بالأمير حمزة "داخل الأسرة" المالكة، لكن والدته لطالما اشتكت من غيابه، واعتبرت أنه لا يزال يتعرض لضغوط ومضايقات.