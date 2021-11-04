أكاديمي وقيادي بارز في حزب الإصلاح يتعرض لمحاولة اغتيال في عدن

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تعرض قيادي بارز في حزب الاصلاح بمدينة عدن، اليوم الخميس لمحاولة اغتيال ،اثناء خروجه من منزله في حي التقنية بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة.
وفي التفاصيل نجا الدكتور محمد عبدالله عقلان، الذي يشغل منصب نائب رئيس جامعة عدن للدراسات العليا والبحث العلمي من محاولة الاغتيال، في شارع الخمسين بمديرية المنصورة.
واصيب الدكتور عقلان، بطلقات نارية في الكتف اليسرى، اطلقها عليه مسلحون مجهولون أثناء خروجه من منزله، وفق مصادر محلية.
ويخضع عقلان حاليا لعملية جراحية في إحدى مستشفيات المدينة.