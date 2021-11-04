تصريحات جديدة لسفير المملكة لدى اليمن حول جهود السلام ويكشف الطرف المعرقل

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قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الخميس، إن الاجتماع الذي عقده مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، ومسؤولين أمريكيين، في واشنطن، الأربعاء، أدان هجوم جماعة " (الحوثيين) على مأرب شمال شرقي اليمن.
وأضاف آل جابر عبر "تويتر": "أدان الجميع استمرار هجمات الحوثيين على المملكة، والهجوم الحوثي الوحشي على مأرب، ورفضهم لوقف اطلاق النار وزيادة المعاناة الانسانية للشعب اليمني".
واعتبر أن "أفعال الحوثيين الإجرامية أكدت للمجتمع الدولي والانساني أنهم الرافض الوحيد لجهود السلام ووقف اراقة الدماء، وتعمد قتل المدنيين واستهدافهم بالصواريخ والطائرات بدون طيار إيرانية الصنع في مساجدهم ومنازلهم وحتى مخيماتهم التي لجأوا إليها هرباً من استبداد وبطش الميليشيا الحوثية"، على حد قوله.