أكبر انهيار في تاريخ الريال اليمني.. الدولار يقترب من الـ1500 (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن)

الخميس 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أفادت مصادر مصرفية، الخميس، بأن الريال اليمني شهد تراجعا قياسيا جديدا أمام العملات الأجنبية في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا.

وذكرت المصادر، بأن الدولار تجاوز سعره صباح اليوم 1492 ريالا يمنيا، في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، انخفاضا من 1430 ريالا مقابل الدولار مساء الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن الريال السعودي بات يباع بأكثر من 384 ريالا يمنيا.