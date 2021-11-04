الخارجية الأمريكية: ميلشيات الحوثي أول سبب لمعاناة اليمنيين وتزعزع استقرار البلاد

الخميس 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قالت الخارجية الأمريكية، الأربعاء 3 أكتوبر 2021، أن ميلشيات الحوثي هي السبب الاول للمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، وأي تعاطف معهم غير مبرر، في إشارة إلى تصريحات الوزير اللبناني جورج قرادحي.



قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "أن الحوثيون قوة مزعزعة للاستقرار وتسببت في معاناة إضافية للشعب اليمني وهذه فكرة لا نقر بها".



وأضاف برايس: "لقد كنا واضحين في إدانة الهجمات الحوثية بما فيها هجومهم المستمر على مأرب وعلى أنحاء أخرى في اليمن كذلك. ورغم ادعاءات الحوثيين المعاكسة فهم السبب الأول للمعاناة التي يواجهها الشعب اليمني اليوم".



وتابع: "لقد كان هناك اقتراحات صادقة وضعت على الطاولة وكانت وراءها الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية لكن لم يبد الحوثيون حتى الساعة رغبة في الانخراط فيها".



وفي تعليق على ازمة تصريحات وزير الاعلام اللبناني وما لحقها من قطع للعلاقات الدبلوماسية، قال برايس: "أن الولايات المتحدة تدعم أي خطوات تساعد على إبقاء القنوات الدبلوماسية وخطوط الاتصال مفتوحة بين لبنان ودول الخليج بعد التصريحات المسيئة على المملكة العربية السعودية من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.



وفي المؤتمر الصحفي للمتحدث الامريكي، رحبت الخارجية الأميركية، بإعلان الاتحاد الأوروبي بأن محادثات فيينا حول العودة إلى الالتزام المشترك بخطة العمل الشاملة المشتركة ستستأنف في جولتها السابعة الاثنين 29 من نوفمبر، وقال: "أن المبعوث الخاص للشأن الإيراني، روبرت مالي، سيقود الوفد الأميركي إلى المحادثات".