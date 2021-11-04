الغارديان البريطانية: معركة مأرب ستحسم حرب اليمن جورج قرداحي.. سباحة عكس التيار (سلسلة تصريحات مثيرة آخرها عن حرب اليمن) الخارجية الأمريكية: ميلشيات الحوثي أول سبب لمعاناة اليمنيين وتزعزع استقرار البلاد مسؤول أممي يلتقي ”بحيبح“ ويدعو المنظمات الدولية إلى توحيد جهودها الإنسانية في مأرب مجازر المليشيات الحوثية في أطفال تعز تفضح زيف وفساد تصريحات القرداحي الحكومة تعلن بدء صرف مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج المبعوث الأمريكي الخاص إلي اليمن يكشف تفاصيل الزيارة إلى الشرق الأوسط وفي مقدمتها مأرب إنقلابات جديدة للمليشيات الحوثية في جامعة صنعاء وأسماء قتلاها على القاعات إتحاد علماء المسلمين يعلن موقفه من هجمات المليشيات على «مأرب» كسارة «مـأرب» تدشن فرعها الجديد لـ سحق غرور أذناب طهران
قالت الخارجية الأمريكية، الأربعاء 3 أكتوبر 2021، أن ميلشيات الحوثي هي السبب الاول للمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، وأي تعاطف معهم غير مبرر، في إشارة إلى تصريحات الوزير اللبناني جورج قرادحي.
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "أن الحوثيون قوة مزعزعة للاستقرار وتسببت في معاناة إضافية للشعب اليمني وهذه فكرة لا نقر بها".
وأضاف برايس: "لقد كنا واضحين في إدانة الهجمات الحوثية بما فيها هجومهم المستمر على مأرب وعلى أنحاء أخرى في اليمن كذلك. ورغم ادعاءات الحوثيين المعاكسة فهم السبب الأول للمعاناة التي يواجهها الشعب اليمني اليوم".
وتابع: "لقد كان هناك اقتراحات صادقة وضعت على الطاولة وكانت وراءها الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية لكن لم يبد الحوثيون حتى الساعة رغبة في الانخراط فيها".
وفي تعليق على ازمة تصريحات وزير الاعلام اللبناني وما لحقها من قطع للعلاقات الدبلوماسية، قال برايس: "أن الولايات المتحدة تدعم أي خطوات تساعد على إبقاء القنوات الدبلوماسية وخطوط الاتصال مفتوحة بين لبنان ودول الخليج بعد التصريحات المسيئة على المملكة العربية السعودية من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
وفي المؤتمر الصحفي للمتحدث الامريكي، رحبت الخارجية الأميركية، بإعلان الاتحاد الأوروبي بأن محادثات فيينا حول العودة إلى الالتزام المشترك بخطة العمل الشاملة المشتركة ستستأنف في جولتها السابعة الاثنين 29 من نوفمبر، وقال: "أن المبعوث الخاص للشأن الإيراني، روبرت مالي، سيقود الوفد الأميركي إلى المحادثات".