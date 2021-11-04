الغارديان البريطانية: معركة مأرب ستحسم حرب اليمن جورج قرداحي.. سباحة عكس التيار (سلسلة تصريحات مثيرة آخرها عن حرب اليمن) الخارجية الأمريكية: ميلشيات الحوثي أول سبب لمعاناة اليمنيين وتزعزع استقرار البلاد مسؤول أممي يلتقي ”بحيبح“ ويدعو المنظمات الدولية إلى توحيد جهودها الإنسانية في مأرب مجازر المليشيات الحوثية في أطفال تعز تفضح زيف وفساد تصريحات القرداحي الحكومة تعلن بدء صرف مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج المبعوث الأمريكي الخاص إلي اليمن يكشف تفاصيل الزيارة إلى الشرق الأوسط وفي مقدمتها مأرب إنقلابات جديدة للمليشيات الحوثية في جامعة صنعاء وأسماء قتلاها على القاعات إتحاد علماء المسلمين يعلن موقفه من هجمات المليشيات على «مأرب» كسارة «مـأرب» تدشن فرعها الجديد لـ سحق غرور أذناب طهران
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الأربعاء، بدء صرف مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربعين الرابع 2020م والأول 2021م.
وحسب وكالة سبأ، فقد أكدت الوزارة، أن "الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث بدأت عملية الصرف وأن قطاع البعثات يعكف حاليا على إعداد كشوفات مستحقات الربع الثاني والثالث من عام 2021 لصرفها قريبًا".
وكان البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، قد أعلن تكفله بصرف المستحقات المالية بحسب الاتفاق المبرم مع وزارة التعليم العالي.
وبين الحين والأخر، ينظم الطلاب المبتعثون في عدد من دول الابتعاث وقفات احتجاجية أمام السفارات والقنصليات للتنديد بتأخر صرف المستحقات المتأخرة.