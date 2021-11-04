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الحكومة تعلن بدء صرف مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج

الخميس 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الأربعاء، بدء صرف مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربعين الرابع 2020م والأول 2021م.

وحسب وكالة سبأ، فقد أكدت الوزارة، أن "الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث بدأت عملية الصرف وأن قطاع البعثات يعكف حاليا على إعداد كشوفات مستحقات الربع الثاني والثالث من عام 2021 لصرفها قريبًا".

وكان البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، قد أعلن تكفله بصرف المستحقات المالية بحسب الاتفاق المبرم مع وزارة التعليم العالي.
 
وبين الحين والأخر، ينظم الطلاب المبتعثون في عدد من دول الابتعاث وقفات احتجاجية أمام السفارات والقنصليات للتنديد بتأخر صرف المستحقات المتأخرة.

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