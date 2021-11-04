المبعوث الأمريكي الخاص إلي اليمن يكشف تفاصيل الزيارة إلى الشرق الأوسط وفي مقدمتها مأرب

الخميس 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيتوجه إلى الشرق الأوسط، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع الحكومة اليمنية.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن ليندركينغ ما زال يركز على ضرورة "أن يوقف الحوثيون هجومهم على مأرب وكذلك الهجمات المتكررة على المناطق المدنية التي تفاقم الأزمة الإنسانية".

يأتي ذلك تزامناً مع تعمد الميليشيات الحوثية قصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، حيث هربت آلاف الأسر خلال الأيام الماضية من منازلها جنوب وغرب المحافظة بحثاً عن ملاذ آمن.

من القصف في مأرب قتلى ونزوح وقُتل نحو 100 مدني خلال الأيام الأخيرة، في استهداف ميليشيا الحوثي لسكان مأرب، والتي كان أبرزها قصف دار الحديث في منطقة العمود بمديرية الجوبة، حيث سقط خلال الجريمة نحو 40 مدنياً