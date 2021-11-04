المبعوث الأمريكي الخاص إلي اليمن يكشف تفاصيل الزيارة إلى الشرق الأوسط وفي مقدمتها مأرب إنقلابات جديدة للمليشيات الحوثية في جامعة صنعاء وأسماء قتلاها على القاعات إتحاد علماء المسلمين يعلن موقفه من هجمات المليشيات على «مأرب» كسارة «مـأرب» تدشن فرعها الجديد لـ سحق غرور أذناب طهران الكشف عن الإصابة الحقيقية لميسي.. والعلاج في مدريد انهيار بورصة طهران.. والخسائر تتجاوز 70 مليار دولار عاجل..صاروخ حوثي يستهدف أبراج شبكة الاتصالات غربي «مأرب» البنك المركزي في عدن يتراجع عن قرارات سابقة وانهيار غير مسبوق يضرب العملة الوطنية «أسعار الصرف اليوم» 5 يمنيون بينهم امرأة يفوزون بمناصب كبيرة في أميركا منها عمدة مدينة «الأسماء» فيديو متداول في السعودية يدفع السلطات للتحرك سريعا والقاء القبض على 5 أشخاص جميعهم سعوديون
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيتوجه إلى الشرق الأوسط، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع الحكومة اليمنية.
وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن ليندركينغ ما زال يركز على ضرورة "أن يوقف الحوثيون هجومهم على مأرب وكذلك الهجمات المتكررة على المناطق المدنية التي تفاقم الأزمة الإنسانية".
يأتي ذلك تزامناً مع تعمد الميليشيات الحوثية قصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، حيث هربت آلاف الأسر خلال الأيام الماضية من منازلها جنوب وغرب المحافظة بحثاً عن ملاذ آمن.
من القصف في مأرب قتلى ونزوح وقُتل نحو 100 مدني خلال الأيام الأخيرة، في استهداف ميليشيا الحوثي لسكان مأرب، والتي كان أبرزها قصف دار الحديث في منطقة العمود بمديرية الجوبة، حيث سقط خلال الجريمة نحو 40 مدنياً