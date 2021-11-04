إنقلابات جديدة للمليشيات الحوثية في جامعة صنعاء وأسماء قتلاها على القاعات

الخميس 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

عدد القراءات 497

في خطوة جديدة لحوثنة جامعة صنعاء، أفادت مصادر أكاديمية بأن ميليشيات الحوثي أصدرت قرارات بتغيير أسماء لعدة قاعات دراسية تابعة لكلية التجارة والاقتصاد لأسماء قادة من الميليشيات قتلوا في المعارك.

يشار إلى أن مشروع "الحوثنة" شرعت فيه الميليشيات منذ سنوات لتغيير أسماء عشرات القاعات في جامعة صنعاء، ضمن سياسة تكريس النزعة الطائفية للجامعة.

إلى هذا، قالت المصادر إن ميليشيات الحوثي غيّرت اسم المدرج 2 في كلية التجارة إلى قاعة القتيل أمين محيي الدين، والقاعة (ج) إلى قاعة المتوكل، والقاعة 123 إلى قاعة القتيل العوبلي، والقاعة 138 إلى قاعة المؤيد، وذلك ضمن مساعيها لطمس الهوية اليمنية ولترسيخ أسماء قياداتها السلالية.

ويُلاحظ من خلال أسماء القتلى الذين سُميت هذه القاعات بأسمائهم أنهم منتقون فقط من نفس الانتماء المذهبي والسلالي للحوثي. صور القتلى في جامعة صنعاء حوثنة جامعة ذمار يذكر أنه في يناير الماضي قررت المليشيا أيضا تغيير أسماء 23 قاعة دراسية في جامعة ذمار، لتحمل أسماء قياداتها الذين لقوا حتفهم على يد الجيش والمقاومة والقبائل في الجبهات.

ويؤكد العديد من دكاترة الجامعات في كل من صنعاء وذمار وعمران على أن ما تقوم به الميليشيات يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين العلمية والعملية، كما هو أيضا مشروع هدفه طمس أسماء شخصيات وطنية تاريخية واستبدالها بأسماء حوثية