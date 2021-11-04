إتحاد علماء المسلمين يعلن موقفه من هجمات المليشيات على «مأرب»

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دعا الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى “هبة رسمية وإعلامية وميدانية ” لحماية مدينة مأرب من هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية.
وقال الأمين العام لإتحاد علماء المسلمين علي القرة داغي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر" نريد هبة رسمية وإعلامية وميدانية لحماية مأرب اليمنية التي تتعرض للهجوم والقصف والتهجير القسري لآلاف المدنيين ولقصف الجوامع من مليشيا الحوثي”.
وختم بالقول: “أيها الصامتون إن انتصر الحوثي فلن تقوم لدولكم قائمة” دون الإشارة إلى هذه الدول.
ويتواجد في مدينة مأرب التي تستهدفها المليشيات بالصواريخ الباليستية أكثر من مليوني نازح، فروا من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.