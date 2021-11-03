كسارة «مـأرب» تدشن فرعها الجديد لـ سحق غرور أذناب طهران

الأربعاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كسرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، اليوم "الأربعاء"، هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة ملعا بمحافظة مأرب، وأجبرتها على الفرار بعد سقوط غالبية عناصرها بين قتيل وجريح.

ووفقاً لموقع الجيش "سبتمبر نت"، نفذ الجيش الوطني والمقاومة في جبهة الجوبة بمأرب عملية التفاف ناجحة لتطويق عناصر حوثية كانت تحاول التسلل نحو مواقع عسكرية، وانتهت المواجهات بمصرع غالبية تلك العناصر، واعتقال من تبقى منهم.

وأوضح بأن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب وغرب مأرب؛ مما أسفر عن تدمير 5 عربات وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

مصادر عسكرية تحدثت لـ"مأرب برس" على ان المليشيات الحوثية تتذوق مجددا بأطراف الجوبة اصناف الضربات الموجعة التي كانت تتلقاها بجبهات الكسارة والمشجح غربي مأرب... مشيرةً بان جبهات أطراف الجوبة اصبحت اليوم بمثابة الفرع الجديد لجبهات الكسارة والمشجح لسحق انساق المليشيات الحوثية ونسف اوهامها وغرورها.