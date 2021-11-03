الكشف عن الإصابة الحقيقية لميسي.. والعلاج في مدريد

الأربعاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن السبب الحقيقي وراء غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة، إن لياقة النجم الأرجنتيني البالغ 34 عامًا تعد من أهم الأزمات التي تلاحق النادي الباريسي منذ شهرين وليس الشهر الماضي فقط.

وأوضحت أن البداية كانت يوم 2 سبتمبر الماضي، عندما لعب ميسي مع منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، ووقتها تدخل لويس أدريان مارتينيز، لاعب فنزويلا، بقوة على ميسي، مما تسبب في مشكلة في ركبته اليسرى.

بعد هذا الالتحام نهض ميسي بصورة طبيعية لكنه أخذ يدفع ثمن توابع هذا التدخل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكملت الصحيفة أن تلك الإصابة ستتطلب المزيد من الفحوصات، لذلك قد يغيب ميسي عن مزيد من المباريات، وفي الواقع، يخطط ميسي للسفر إلى مدريد، وبالتحديد للمركز الطبي سيمترو، لوضع حد لتلك الإصابة.

وسبق لميسي التعامل مع هذا المركز الطبي في مدريد في عام 2015 عندما عانى من تمزق في الرباط الجانبي الأيسر خلال لعبه لبرشلونة.