انهيار بورصة طهران.. والخسائر تتجاوز 70 مليار دولار عاجل..صاروخ حوثي يستهدف أبراج شبكة الاتصالات غربي «مأرب» البنك المركزي في عدن يتراجع عن قرارات سابقة وانهيار غير مسبوق يضرب العملة الوطنية «أسعار الصرف اليوم» 5 يمنيون بينهم امرأة يفوزون بمناصب كبيرة في أميركا منها عمدة مدينة «الأسماء» فيديو متداول في السعودية يدفع السلطات للتحرك سريعا والقاء القبض على 5 أشخاص جميعهم سعوديون الحوثيون يستولون على مستشفى المنار بمدينة إب ويفرضون اشخاصا موالين لهم بالقوة رونالدو يضيف رقما قياسياً جديد في تاريخ سجله قد لا تصدق أن 9 أجزاء من الجسم لا يحتاجها الإنسان خطوات جديدة للمليشيات الحوثية في شوارع صنعاء خوفاً من انتفاصة شعبية حادث الإسماعيلية: الجريمة التي هزت وجدان الشعب المصري ووصفها بأنها الأبشع في تاريخ البلاد
كشف تقرير أعدته اللجنة المالية في البرلمان الإيراني معدلات الخسائر الفادحة التي تعرَّض لها صغار المستثمرين الإيرانيين في بورصة طهران؛ ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيقات بهذا الخصوص.
ووفقًا للتقرير، فإنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وتزامنًا مع تولي الرئيس إبراهيم رئيسي مقاليد الحكم، وصلت خسائر بورصة طهران تجاوزت 70 مليار دولار، وفقًا لوكالة أنباء «فارس»؛ وخلال الفترة ذاتها انهار مؤشر البورصة الرئيسي بما يقرب من 30%.
وشهدت بورصة طهران هذا الانهيار، رغم تعهد رئيسي في حملته الانتخابية بالتركيز على إصلاحات السوق المالية.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يتوفر مؤشر واحد يمكن التعويل عليه لتحقيق قفزة مفاجئة في بورصة طهران. وفي المقابل، ليس ثمة شك في أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي قد أسهم إلى حد كبير في انهيار البورصة الإيرانية، بالإضافة إلى أن محاولات الإصلاح– إن تمكن منها رئيسي – ستكون بالغة الصعوبة، وفقًا لتحذيرات الاقتصاديين خلال الأشهر الأخيرة، وتأكيدهم أن سوق الأسهم هي في الواقع «فقاعة» لا تعكس الحالة الحقيقية للاقتصاد الإيراني.